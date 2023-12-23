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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيقات بـ قبرص حول اتهام مواطن سوداني بالتورط في علاقات بتمويل حماس

صدى البلد

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، إن المسؤولين في قبرص يحققون في تقارير تفيد بأن مواطنًا سودانيًا لديه حصة في شركة قبرصية له علاقات بتمويل حركة حماس.

وقال ليتيمبيوتيس للصحفيين في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن التقرير: 'نحن على اتصال بشأن هذا الأمر، ونحن على علم بالتقارير ونقوم بالتحقيق'.

وذكرت شبكة سي إن إن يوم الخميس أن الممول المرتبط بحركة حماس عبد الباسط حمزة يحتفظ بشبكة من المصالح التجارية في أوروبا على الرغم من خضوعه للعقوبات الأمريكية. إحدى هذه الشركات موجودة في قبرص.

وبرزت قبرص كساحة خارجية للصراع بين إسرائيل وحماس وإيران منذ اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، في 12 ديسمبر ، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جهاز الأمن القبرصي، بمساعدة الموساد، أحبط مخططاً إيرانياً لمهاجمة أهداف يهودية في الجزيرة.

الحكومة القبرصية قبرص حركة حماس عبد الباسط حمزة لعقوبات الأمريكية

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