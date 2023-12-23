كالعادة| حديث جانبي بين محمد صلاح والننى عقب مباراة ليفربول وآرسنال

دخل الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب آرسنال، في نقاش عقب نهاية لقاء الفريقين الذى انتهى بالتعادل 1-1، اليوم السبت، في الجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وأظهرت الكاميرات، حديث صلاح والنني عقب نهاية اللقاء على ملعب أنفيلد، حتى الخروج سويا إلى غرف خلع الملابس.

وشارك صلاح في المباراة كاملة، وسجل هدف فريقه في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، فيما تواجد النني على مقاعد بدلاء آرسنال، ولم يشارك في المواجهة.

وتعافى النني من الإصابة التي تعرض لها في مباراة آرسنال ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، والتي أبعدته عن لقاء برايتون بالجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.

ويستعد صلاح والنني لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخب مصر، خلال الشهر المقبل في كوت ديفوار.