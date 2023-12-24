حسن المستكاوي: أداء الأهلي خلال مباريات بطولة كأس العالم للأندية كان الأجمل

أكد حسن المستكاوي المحلل الرياضي، أن الأهلي حقق انجازا كبيرا، مشيرا إلى أن أداء الأهلي كان الأجمل خلال مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وكان يستحق أن يتواجد بالنهائي.

وقال حسن المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن النادي الأهلي عانى كثيرا من إهدار الفرص السهلة، مؤكدا أنه لولا تلك الفرص السهلة؛ لوصل الفريق إلى أبعد من ذلك.

تقديم أداء مميز

نوه الناقد الرياضي، بأن الأهلي قدم أداء مختلفا وسريعا؛ نظرا لأنه يواجه فرق متنوعة تلعب بخطوط مفتوحة، مؤكدا أن الأهلي نجح في تقديم أداء مميز.