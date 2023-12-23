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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع أحمد العوضي.. سلوى عثمان تكشف عن عملها الجديد في رمضان 2024

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تشارك الفنانة سلوى عثمان، في بطولة مسلسل "حق عرب"، المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وكشفت سلوى عثمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها تجسد شخصية تدعى "ماجدة " وهي والدة الفنان أحمد العوضي، وتدعمه في التحديات التي يواجهها في حياته، وأنه ابن بار بها للغاية.

وأشارت إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار شعبي داخل منطقة شعبية، ولا يوجد لها لكنة بعينها.  

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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