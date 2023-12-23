تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الدير جيست 2023

حصدت الفنانة نبيلة عبيد، جائزة مشوار العمر، عن مجمل أعمالها الفنية، في مهرجان الدير جيست فيى دورته الـ20.

وانطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ20، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، وشهدت تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، فضلا عن توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن، جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر ، نجلاء بدر ، حنان مطاوع ، ريهام عبد الغفور ، داليا البحيري ، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.