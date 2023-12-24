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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تتسلم جائزة أشرف عبد الغفور وتكريم نبيلة عبيد.. أبرز لقطات من حفل الدير جيست

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

حضر عدد من نجوم الفن والغناء على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2023، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، أبرزهم: أسامة منير، صدقي صخر، دياب، محمد سامي ومي عمر، حنان مطاوع، خالد سرحان، رنا رئيس، جومانا مراد، عزيز الشافعي، أسماء جلال، دعاء حكم، أحمد رزق، حمزة العيلي.

كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي.

وقالت الفنانة عبير صبري أنها توقعت النجاح الكبير الذى حققه مسلسل جميلة الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي. 

وأضافت عبير صبري فى تصريح لصدي البلد"، أنها سعيدة بتكريمها اليوم فى مهرجان الدير جيست، وأشارت عبير صبري، أن شخصية نيرمين الذى قدمتها ضمن أحداث المسلسل كانت شخصية صعبة ومركبة، لذلك توقعت نجاحها.

أشرف زكي :

وحصد الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية جائزة الريادة من حفل دير جيست بسبب مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.

وأعرب أشرف زكي عن سعادته بهذا التكريم قائلا: ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية.

حنان مطاوع تتسلم جائزة أشرف عبد الغفور:

حصد الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور جائزة الريادة من حفل توزيع دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، وأشارت بوسي شلبي إلى أن الفنان الراحل كان سعيدا للغاية بهذا التكريم لأنه جاء قبل وفاته، وتسلمت جائزته الفنانة حنان مطاوع بطلب من ابنته ريهام عبد الغفور.

وقالت حنان مطاوع وقت تسلم الجائزة: "موقف صعب ان استلم جايزة ابويا الثاني، مصاب كبير للوسط الفني، ولعائلتنا يشكل عام، كان نفسي يحضر، بس عزائي الوحيده انه احن أب وأعظم وانبل إنسان وكل أعماله ومواقفه وأسرته الكريمة خير استكمال ليه".

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دير جيست جوائز دير جيست أشرف عبد الغفور حنان مطاوع

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