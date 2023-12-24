أخبار الفن.. حنان مطاوع تتسلم جائزة أشرف عبد الغفور.. ومصطفى كامل يعود للسينما مرة أخرى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية عن حنان مطاوع ومصطفى كامل :

حضر عدد من نجوم الفن والغناء على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2023، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، أبرزهم: أسامة منير، صدقي صخر، دياب، محمد سامي ومي عمر، حنان مطاوع، خالد سرحان، رنا رئيس، جومانا مراد، عزيز الشافعي، اسماء جلال، دعاء حكم، أحمد رزق، حمزة العيلي.

يخوض الفنان مصطفى كامل، تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ تصوير أولى مشاهده في فيلم "نور الريس"، للمنتج بلال صبري، في استوديو المغربي بمنطقة شبرامنت، يوم الإثنين المقبل، بحضور كلاً من عمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة.

حرصت الفنانة داليا البحيرى على الحضور الي حفل دير جيست برفقه ابنتها ، والتي خطفت الانظار

تفاصيل مسلسل هنا الزاهد في رمضان 2024

انضمت الفنانة هنا الزاهد لقائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل جديد من 15 حلقة من إخراج الليث حجو وإنتاج محمد السعدي.