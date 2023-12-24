رغم إيقافهما بالزمالك.. فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحي للمنتخب

كشف روى فيتوريا المدي الفنى لمنتخب مصر عن أسباب ضم محمد صبحي وأحمد فتوح لمعسكر المنتخب الماضى رغم أيقافهما من نادي الزمالك.

وقال فيتوريا خ خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس: "في هذا التوقيت كان اللاعبين تم إيقافهما من أجل إجراء التحقيقات، وكان الإجراء يوم الأحد ولم أعلم نتيجة هذه التحقيقات، وتغيبا عن مبارتين فقط مع الفريق بسبب التحقيقات".

وأضاف: "القرار هو قرار فني، وهما اللاعبان الذي أراهما جيدان وتقريبا عمرهم 24 عاما، وهذا الأمر ليس له علاقة بيني وبين اللاعبين فهو خاص بين اللاعب والنادي".