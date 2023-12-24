فيتوريا يكشف سبب ضم محمد صبحي وفتوح لمعسكر منتخب مصر

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تصريحات مدرب منتخب مصر روي فيتوريا بشأن ضم محمد صبحي وأحمد فتوح لمعسكر منتخب مصر.

وقال روي فيتوريا: قررت ضم محمد صبحي وأحمد فتوح لمعسكر منتخب مصر لأنهما كانا ومازالا في مرحلة التحقيقات داخل نادي الزمالك.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.