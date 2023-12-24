يعلم رتم المباريات جيدا ولا أواجه معه مشكلة.. فيتوريا يشيد بلاعب الزمالك

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تصريحات مدرب منتخب مصر روي فيتوريا بشأن لاعب الزمالك أحمد فتوح.

وقال روي فيتوريا: فتوح لاعب يعلم رتم المباريات جيدا ولا أواجه معه أي مشكلة.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة ، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا و الرأس الأخضر و موزمبيق .