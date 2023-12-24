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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من خارج أوروبا.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع مدرب أجنبي متميز

صدى البلد

أعلن الإعلامي إسلام صادق عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن مدرب الزمالك الجديد للموسم المقبل.

وكتب إسلام صادق :الزمالك يتوصل لإتفاق مع مدرب أجنبي متميز للموسم المقبل.."ليس أوروبيا".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

الزمالك رحيل مدرب الزمالك مدرب اجنبي للزمالك الإعلامي إسلام صادق

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