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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

طارق حامد
طارق حامد

كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن رأيه في إعلان طارق حامد اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب المصري لكرة القدم الشهر الماضي.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2: "هذه القرارات يتم اتخاذها اللاعبين على المستوى العالمي، وفي رأيي أن كل اللاعبين لهم اسبابهم ولهم أمورهم الشخصية التى تجعلهم ان يتخذوا هذا القرار وانا ما على إلا اتقبل هذا ، لأني لا اعلم ما يحدث أو ماذا خلف أو ماذا خلف أسرة اللاعب أو خلف ظروف وأحوال اللاعب سواء تفكير إيجابي أو تفكير سلبي  فهو يعتبر قرار شخصي للاعب وشيئ خاص به ولن استطيع أن أؤثر في شىء".

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