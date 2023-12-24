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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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منوعات

أغرب حمل وولادة في العالم.. أم تلد طفلين في يومين متتاليين

صدى البلد

تمكنت امرأة أمريكية من ولاية ألاباما من الإنجاب مرتين في يومين متتاليين، بعد حمل نادر يعتبر "واحداً من بين المليون" وبعد تعرّضها لعملية ولادة استغرقت 20 ساعة.

وفي التفاصيل، أنجبت كيلسي هاتشر، البالغة من العمر 32 عامًا، ابنتها الأولى يوم الثلاثاء، والثانية يوم الأربعاء في مستشفى جامعة ألاباما في برمنجهام.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت هاتشر عن ولادة "طفليها المعجزة" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشادت بالأطباء الذين قاموا بالعملية بأنهم رائعون.

ووصفت الفتاتين بأنهما توأم غير متطابق، حيث ولدتا في تواريخ مختلفة ولهما أعياد ميلاد منفصلة، وأكد طبيب نسائي من جامعة ألاباما أن الثلاثة أصحاء، وأوضح أنها نوع من الحالات النادرة التي قد لا يشهدها معظم الأطباء طوال حياتهم المهنية.

تم إخبار هاتشر عن إصابتها بتشوه خلقي نادر يعرف بـ "رحمين مزدوجين" عندما كانت في سن السابعة عشرة، ووفقًا لوصف جامعة ألاباما، يعتبر هذا التشوه نادرًا ويؤثر على حوالي 0.3٪ من النساء.

وتشير الإحصائيات إلى أن احتمال حدوث حمل في كلا الرحمين، وهو ما يعرف بـ "الحمل المزدوج"، هو واحد من بين مليون حالة.

تعتبر الحالات المسجلة في جميع أنحاء العالم شديدة الندرة. في عام 2019، أفاد طبيب في بنجلاديش بأن امرأة قد وضعت توأمًا بعد مرور شهر تقريبًا على ولادة طفل مبتسر في رحمها الثاني.

وكانت هاتشر قد حملت ثلاث مرات سابقة بصحة جيدة. وهذه المرة، اعتقدت أنها حامل في رحم واحد فقط - حتى كشفت فحص الأمواج فوق الصوتية الروتيني وجود طفل ثانٍ في رحمها الثاني. 

وقامت هاتشر بتوثيق رحلتها غير المعتادة على إنستجرام. وتم تحفيز ولادة هاتشر في الأسبوع 39، واستدعت ذلك مضاعفة عمليات المراقبة ورسم الرسوم البيانية في المستشفى.

التواصل الاجتماعي الحالات النادرة المعجزة

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