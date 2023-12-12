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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أندر سلالة في العالم..
أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثي تمساح تثير دهشة في أمريكا

عندما تراها للمرة الأولى تعتقد بأنها مصابة بالمهق  حيث تعاني من عيوب في الخلايا المنتجة للصباغ بدلاً من عدم وجود تصبغ، كما تتميز بقشور عرضية مشابهة لتلك الموجودة في التمساح النموذجي.

أثارت ولادة استثنائية لأنثي تمساح  من سلالة أندر بكثير تسمى التمساح اللوسي حيث رحبت حديقة حيوان جاتورلاند في أورلاندو بولاية فلوريدا. 

ولدت أنثي التمساح بعيون زرقاء كريستالية وجسد أبيض ووزن  96 جرامًا وطولها 49 سم. 

تضم جاتورلاند ثلاثة من التماسيح السبعة المتبقية التي لا تزال على قيد الحياة.

التماسيح الليوسية


تعاني التماسيح الليوسية من خلل وراثي نادر جدًا يؤثر على الخلايا الصبغية.


وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جاتورلاند: "هذا تتويج لـ 15 عامًا من العمل والأبحاث لإنتاج تمساح صغير في جاتورلاند".

وتابع: "حدث هذا مرات قليلة فقط في البرية ولم يحدث أبدًا في رعاية الإنسان".

 

وأضاف أن هذا النوع "مجرد تمساح صغير عادي باستثناء لونه الأبيض وعينيه الداكنتين اللافتتين اللتين ستتحولان تدريجياً إلى اللون الأزرق الفاتح مع تقدمها في السن".


قامت الحديقة بتربية أنثيي تمساح عاديتي اللون تحملان الجين اللوسي وتزاوجت إحداهما مع ذكر بالغ عادي، ما أدى إلى إنتاج النسل الأبيض الوحيد من الخط الجيني النادر.

 

 

 

 

 

 

 

 

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