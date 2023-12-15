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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

صدى البلد

عندما تراها للمرة الأولى تعتقد بأنها مصابة بالمهق  حيث تعاني من عيوب في الخلايا المنتجة للصباغ بدلاً من عدم وجود تصبغ، كما تتميز بقشور عرضية مشابهة لتلك الموجودة في التمساح النموذجي.

شاهد الفيديو:

أثارت ولادة استثنائية لأنثي تمساح  من سلالة أندر بكثير تسمى التمساح اللوسي حيث رحبت حديقة حيوان جاتورلاند في أورلاندو بولاية فلوريدا.


ولدت أنثي التمساح بعيون زرقاء كريستالية وجسد أبيض ووزن  96 جرامًا وطولها 49 سم.

تضم جاتورلاند ثلاثة من التماسيح السبعة المتبقية التي لا تزال على قيد الحياة.

تعاني التماسيح الليوسية من خلل وراثي نادر جدًا يؤثر على الخلايا الصبغية.


وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جاتورلاند: "هذا تتويج لـ 15 عامًا من العمل والأبحاث لإنتاج تمساح صغير في جاتورلاند".

وتابع: "حدث هذا مرات قليلة فقط في البرية ولم يحدث أبدًا في رعاية الإنسان".

شاهد الفيديو:

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