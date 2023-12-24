تكريم نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست 2023.. صور

كرم مهرجان دير جيست عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمبدعين ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2023 وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة .

كان أبرز المكرمين نبيلة عبيد والهام شاهين وداليا البحيري وصبرى فواز ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي وخالد سرحان ورنا رئيس ومى كساب ودينا وأنوشكا وعزيز الشافعي وسيد رجب وجمال سليمان ومحمد دياب وحمدى الميرغني والمخرج محمد سامي ومى عمر ومحمود الليثي وشيكو وهنا شيحة وحنان مطاوع ود أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وروجينا وخالد زكي وجومانا مراد وأحمد داش.

كما تم تكريم عدد أبرز صناع الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية منهم مهندسة الديكور رباب عبد العاطي ومصمم المسارح تامر فوزي ومصمم الإضاءة ومصطفى أبو دشيش.