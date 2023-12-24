فيتوريا يكشف سبب استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد من منتخب مصر

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات مدرب منتخب مصر روي فيتوريا بشأن استبعاد ثلاثي منتخب مصر.

وكتب إبراهيم فايق: روي فيتوريا: ما قام به الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات

من رد فعل لا يتناسب مع قيمة لاعب في منتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة ، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.