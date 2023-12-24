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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا توجد ثقة بين النظامين الأمني والسياسي في تل أبيب

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، صباح اليوم الأحد، إنه لا توجد ثقة بين النظام الأمني في إسرائيل والنظام السياسي وعلى رأسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، قال لابيد، إن نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه رئيسا للحكومة.

وتحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية عن الدعوات للترويج لمخطط إسرائيلي لصفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال لابيد في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك حتى لو لم يتم قبوله".

وأضاف :"لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء. ومن الممكن إجراء انتخابات أثناء الحرب".

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد النظام الأمني في إسرائيل النظام السياسي بنيامين نتنياهو

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