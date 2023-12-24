زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا توجد ثقة بين النظامين الأمني والسياسي في تل أبيب

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، صباح اليوم الأحد، إنه لا توجد ثقة بين النظام الأمني في إسرائيل والنظام السياسي وعلى رأسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، قال لابيد، إن نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه رئيسا للحكومة.

وتحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية عن الدعوات للترويج لمخطط إسرائيلي لصفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال لابيد في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك حتى لو لم يتم قبوله".

وأضاف :"لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء. ومن الممكن إجراء انتخابات أثناء الحرب".