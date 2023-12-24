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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد خارق من سامسونج بسعر رخيص.. تفوق على الكل

صدى البلد

وفقًا لما ذكره رولان كواندت على موقع “X”، فإن هاتف سامسونج القوي "الهاتف المناسب لأصحاب الأعمال الشاقة" القادم، Galaxy Xcover 7، سيصل إلى أوروبا مقابل أقل من 400 يورو. 

موبايل جديد خارق من سامسونج بسعر رخيص..تفوق على الكل

وهذه ليست صفقة سيئة لهاتف سامسونج X cover7 بالنظر إلى الحالة العامة للهواتف القوية، والتي غالبًا ما تكون ضعيفة الأداء أو تعمل على نظام تشغيل خاص قائم على نظام Android مع دعم محدود.

موبايل جديد خارق من سامسونج بسعر رخيص..تفوق على الكل

قد لا يكون اختيار سامسونج Samsung لهاتفك القوي القادم فكرة سيئة، حيث يُشاع أنه سيحتوي على شاشة FHD + مقاس 6.6 بوصة، وذاكرة 6/128 جيجابايت.

ووفقًا للتسريبات السابقة، فهو يتميز بمعالج Dimensity 6100+، كما أنه "يبدو لطيفًا ويتباهى بتصنيف MIL-STD-810H العسكري وحماية IP68 ضد الغبار والماء.

إذا كان السعر بالفعل أقل من 400 يورو، فسيصبح هاتف سامسونج Xcover 7 بالتأكيد حلاً تنافسيًا في هذا القطاع المتخصص إلى حد ما، ناهيك عن أن دعم البرامج سيكون على الأرجح أطول وأكثر موثوقية مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى الأقل شهرة.

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