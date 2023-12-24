مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

توفى ياسر حسن المدير الإداري بنادي الترسانة بسكتة قلبية عقب فرحته بفوز الفريق على غزل المحلة في كأس مصر

وكان أكد الدكتور جمال شعبان، طبيب القلب المصري الشهير وعميد معهد القلب السابق، عن التأثير السلبي للتشجيع الكروي الجنوني والتعصب والتطرف في المشاعر ما بين الحزن والفرح بطريقة حادة، وكلا الفريقين في مرمى أزمات القلب، وهذا ليس بالكلام المرسل ولكن علمي موثق

وأشار الدكتور جمال شعبان الي أن الحالة النفسية تؤثر على القلب وهناك عدة عوامل تؤثر بالسلب وقد تؤدي للوفاة

الفرحة والخوف الزائدين عن الحد يؤديان للإصابة بأزمات قلبية أو سكتة للقلب، موضحا:" القلب مزود باعصاب تصل إلى 40 الف خلية عصبية ويتأثر جدا بكل الاحاسيس".



ونصح شعبان كل كروي وقال شجع بإعتدال افرح وازعل ولكن سيطر على مشاعرك وأحاسيسك لان مرضي الضغط والقلب والسكر معرضون لازمات قلبية مفاجئة".