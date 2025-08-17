وزارة الأوقاف: نستهدف اكتشاف أفضل الأصوات في مسابقة التلاوة

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مسابقة أفضل الاصوات بالتلاوة تشمل جميع جغرافيا القطر المصري بلا استثناء، ولذلك تُعقد في سبع محافظات مركزية، بحيث تستقبل كل محافظة المتقدمين من داخلها ومن المحافظات القريبة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية، قبل قليل، ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" ، أنه تقدم للمسابقة أكثر من 14 ألف متسابق، يتم تصفيتهم للوصول إلى 300 من أفضل الأصوات، ثم خضوعهم لفترة إعداد.

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، أن الأصوات الـ28 ستخضع لاختبارات وفرز نهائي حتى يتم تحديد أفضل صوت في كل فئة من فئتي المسابقة، وهما الترتيل والتجويد، مشيراً إلى أن التصفيات النهائية ستُعرض في استوديو لايف مبهر على غرار المسابقات الفنية العالمية، مع لجان تحكيم على أعلى مستوى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الهدف ليس خسارة باقي الأصوات، بل الاستفادة منها جميعاً، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تفخر برعايتها لنقابة قراء القرآن الكريم التي تضم آلاف القراء، ولكل منهم مدرسته المميزة في التلاوة.

وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قائلاً إن عصر التكنولوجيا والقنوات المفتوحة لم يعد يسمح لأي موهبة بالبقاء منغلقة، بل ستكون هناك فرص ضخمة لكل الأصوات الجديدة، خاصة أن من شروط المسابقة ألا يكون المتقدم معتمداً في الإذاعة أو لدى الأوقاف، بما يفتح المجال أمام وجوه جديدة لإثبات موهبتها.