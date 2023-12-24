لمكافحة الجريمة بشتى صورها|الأمن العام بوزارة الداخلية يشن حملات مكبرة بـ3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن سوهاج عن ضبط (15) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (3 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15متهما لـ 6 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (2,150 كيلو جراما لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو) بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية) و تنفيذ (156) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 20 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية) كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى (بندقية- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ عدد (834) حكما قضائيا متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو– 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - 6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.