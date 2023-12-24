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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحسن الأحوال الجوية.. عودة حركة الملاحة واستئناف رحلات الصيد في كفر الشيخ

ميناء الصيد
ميناء الصيد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، ورحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ على انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وفي سياق متصل، تشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من استقرار  الطقس وسطوع الشمس في بعض مناطق المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

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