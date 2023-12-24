الداخلية تضبط ورشة لتصنيع السلاح بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بدر .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة .. وبحوزته (11 فرد محلى – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع الأسلحة النارية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.