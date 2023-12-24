3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

شهدت الأيام الماضية، اهتماما كبيرا من 3 أندية سعودية، لضم إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، أفضل لاعب في مباراة البرونزية أمام أوراوا الياباني.

امام عاشور

صراع 3 أندية لضم إمام عاشور

وقال مصدر داخل نادي الاتفاق السعودي، جرى عرض إمام عاشور على جيرارد، المدير الفني للفريق، وأعجب به جدا، وتابعه خلال بطولة كأس العالم، ووضعه ضمن قائمة لاعبين مهتم بالتعاقد مع عدد منهم، خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد بداية من يناير.

ناديان من وسط الجدول مهتمان بإمام عاشور

وأضاف المصدر، تحدثنا مع مفاوض مصري يكون وسيط بيننا وبين اللاعب، من أجل جس النبض، لكن المفاوض المصري أكد لنا أن هناك اهتماما من ناديين سعوديين لضم اللاعب، وبالتحديد من منتصف الجدول وليس من أندية القمة.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف خلال بطولة كأس العالم للأندية، في مرمى اتحاد جدة، قبل أن يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة البرونزية.

وبالحديث عن أرقام إمام عاشور مع المارد الأحمر منذ انضمامه، فخاض اللاعب 16 مباراة، نجح في تسجيل هدف، وصناعة 5.

النادي الاهلي

الأهلي بكأس العالم للأندية

حقق الأهلي الفوز على أوراوا، ليعود بالميدالية البرونزية من مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا (4-2).

الأهلي ثأر لقارة أفريقيا بفوزه اليوم أمام أوراوا الياباني، الذي كان متفوقًا على منافسيه من القارة السمراء في النسخ الماضية من مونديال الأندية.



ولعب أوراوا مع أبطال أفريقيا مرتين من قبل، الأولى عام 2007، وفاز على النجم الساحلي التونسي بركلات الجزاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، وحصد الميدالية البرونزية.

وبعد 10 سنوات، تجدد الموعد بين أوراوا وفريق أفريقي جديد، وهو الوداد المغربي، في نسخة 2017، وآنذاك فاز بطل آسيا (3-2) وحصل على المركز الخامس.