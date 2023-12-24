تعليم الوادي الجديد تعلن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتى ستنطلق في يناير المقبل.

وقال عبدالعزيز، إنه تم تفعيل المنصات التعليمية والبث المباشر لمراجعة المواد الدراسية المختلفة لكافة المراحل التعليمية النقل والشهادة الإعدادية، وتجهيز لجان المطبعة السرية والكنترولات، ووضع خطة عمل للمعلمين والموجهين العموم بالمديرية والإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة، مشيرا الى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية مع بدء الإمتحانات وتستمر في المتابعة اليومية والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الإدارات الفرعية حتى إنتهاء سير الامتحانات.

وأشار عبدالعزيز، إلى اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024، لصفوف النقل من الرابع الإبتدائى حتى الثانى الثانوى "عام وفنى " ، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

وأوضح أنه بالنسبة لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، والصفين الاول والثانى الإعدادى "عام ولغات ومهنى" ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل، فيما ستجرى امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس العام واللغات والإعدادى المهنى فى الفترة من 16 حتى 24 من يناير المقبل، وستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترة من 9 حتى 24 يناير المقبل، وستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع "حسب المجال والتخصص" فى الفترة من 9 حتى 21 يناير ، وستجرى امتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسى فى الفترة من 9 حتى 21 يناير المقبل ، وستجرى منظومة الفصل الواحد من الصف الثانى حتى السادس الابتدائى فى الفترة من 9 حتى 14 يناير المقبل .

