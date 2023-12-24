مي عمر تستعرض عضلاتها داخل الجيم

تحرص الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت مي عمر بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت لوك رياضيا أبرز رشاقة خصرها، من داخل الجيم، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

وكشفت مي عمر، خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”، أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وقالت إنها بذلت مجهودا كبيرا جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعدادات والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها عملت على اللوك الذي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.

وعن المقارنة بين المسلسل وبين فيلم “الأفوكاتو” للزعيم عادل إمام، أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم “الغربان” مع عمرو سعد، مشيرة إلى أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة أو القصة، والفيلم من إخراج ياسين حسن.