تفاصيل أشهر اكتشاف أثري في 2023.. وحكاية الكلب ذو الرؤوس الثلاثة

تعتبر «مقبرة سيربيروس»، التي تم إكتشافها في أكتوبر الماضي، بالقرب من نابولي في إيطاليا، أهم اكتشاف أثري لعام 2023، حسب ما قاله موقع «جريك ريبورت»، حيث عرفت بلوحاتها الجدارية المذهلة، ومن بينها لوحة جدارية لسيربيروس والكلب الشهير ذو الرؤوس الثلاثة، ويقدر عمر المقبرة بحوالي 2000 سنة.

تفاصيل إكتشاف مقبرة سيربيروس

تم اكتشاف المقبرة خلال مسح أثري قبل تحديث نظام إمدادات المياه في بلدية جوليانو في كامبانيا، وفي الداخل، تتميز المقبرة بلوحات جدارية في حالة بدائية تقريبًا تغطي أسقفها وجدرانها، ومن السمات البارزة للمشاهد الأسطورية تصوير عدد من الآلهة القديمة مثل الإكثيوسنتور، وهو إله البحر الذي يجمع بين عناصر الإنسان والحصان والأسماك، ويُظهر مشهد مثير للاهتمام بشكل خاص اثنين من الإكثيوسينتورات، ويحملون درعًا يونانيًا رومانيًا قديمًا، بحسب الموقع أصول قديمة.

وتحتوى المقبرة على أسقف وجدران جدارية في حالة لا تشوبها شائبة، ومزينة بمناظر أسطورية، كما تحظى مقبرة سيربيروس، الذي عثر عليه مجموعة من العلماء، باهتمام كبير ليس فقط لاحتوائه على لوحة جدارية مبهرة، ولكن أيضًا بسبب حالة الحفظ الجيدة التي لا مثيل لها.

وفي الداخل، تتميز المقبرة بلوحات جدارية في حالة شبه بدائية تغطي أسقفها وجدرانها، ومن بين السمات البارزة في المشاهد الأسطورية، تصوير عدد من المعبودات القديمة مثل الإكثيوسينتور، وهي معبودة بحرية تجمع بين عناصر الإنسان والحصان والأسماك، ويُظهر مشهد مثير للاهتمام بشكل خاص اثنين من الإكثيوسينتورات يحملان درعًا يونانيًا رومانيًا قديمًا، وفقا لما جاء فى موقع ancient orgnins.

وينال قبر سيربيروس الذى تم العثور علية بواسطة مجموعة من العلماء اهتمامًا كبيرًا ليس لاحتوائه على لوحة جدارية مثيرة للإعجاب، ولكن أيضًا بسبب حالة الحفظ التي لا مثيل لها.

وكان ماريانو نوزو، المشرف على علم الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية في منطقة نابولي الكبرى، مفتونًا بهذا الاكتشاف فعلق قائلا: تحتوى المقبرة على أسقف وجدران جدارية في حالة لا تشوبها شائبة، ومزينة بمشاهد أسطورية، كما إن المشاعر التي أثارها هذا الاكتشاف لا توصف، والاكتشاف يسلط الضوء على آثار مهمة تستوجب الحفاظ عليها وحمايتها من خلال الجهود الجماعية. ".