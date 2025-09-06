مرسيدس ولاندروفر.. انطلاق مزاد جديد لبيع سيارات حكومية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن بدء فعاليات مزاد علني جديد لبيع سيارات تابعة لنيابات وجهات حكومية مختلفة اليوم الموافق 7 يوليو 2024‏، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث أسطول المركبات والتخلص من الفائض غير المستخدم.

و يتضمن مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تشكيلة واسعة من المركبات تشمل، سيارات ملاكي، بيك أب، فان، ونش، ميني باص، نقل، و دراجات نارية بأنواعها (موتوسيكلات، فسبا، تروسيكلات)، و معدات ثقيلة مثل لودر، جليدر، كلارك، جرارات زراعية، مقطورات.

وتاتي أبرز الماركات المتوفرة في السيارات: مرسيدس، شيفروليه، سوزوكي، دايو، لاندروفر، نصر، ميتسوبيشي، كيا، جاك، تويوتا، نيسان، جيب شيروكي، فورد، داتسون، شانجان، فيات، مازدا، دايهاتسو، ايسوزو، بيجو، بيدفورد، ماهيندرا، لادا نيفا، أفيكو.

أما في الموتوسيكلات، فجأت جاوا، هاوجيانج، سي زد، بالإضافة الى معدات ومركبات زراعية وصناعية مثل كاتربيلر، فانتوم، هيتاشي، نيوهولاند، شامبيون، هانوماج، جوندير، كيس بوكلات، زيتور، سوناليكا، روكاني.

وتفاصيل مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية وشروط المشاركة:

- سعر كراسة الشروط: 400 جنيه، ومتاحة في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية – أبراج وزارة المالية، برج 2، امتداد شارع رمسيس، بجوار نادي السكة، مدينة نصر.

- تأمين دخول المزاد: 10,000 جنيه (يُرد بالكامل في حال عدم الترسية على المتقدم).

- مكان انعقاد المزاد: نادي الجيزة الرياضي – شارع البحر الأعظم – أسفل كوبري عباس.

كما تدعو الهيئة الراغبين في المشاركة لشراء كراسة الشروط والاطلاع على تفاصيل المركبات المطروحة، مؤكدة أن المزاد مفتوح للجمهور ويعد فرصة مميزة للحصول على مركبات ومعدات بأسعار تنافسية.