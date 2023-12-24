طلاب المدارس الثانوية للمياه يشاركون بمسابقة المهارات الوطنية للتعليم الفني

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أطيب التمنيات والتهانى لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، الفائزين بالمراكز الأولى فى ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات (مصر 2023)، والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كما وجه رسلان الشكر للمهندسين والكيميائيين والفنيين ومدرسي التربية والتعليم القائمين على تأهيل وإعداد الطلاب المشاركين، فى هذه المسابقة التى تقام بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "مشروع دعم التشغيل GIZ- EPP " واتحاد الصناعات المصرية، ما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي بهدف تطوير وتنمية مهارات وقدرات طالب التعليم الفني، وتعزيز روح التنافسية لديهم.

وأكد أن الشركات التابعة توفر لطلابها جميع الإمكانيات من المهمات والأجهزة المعملية التى تؤهلهم للتفوق بالإضافة إلى تميز المنظومة التعليمية داخل المدارس، وأن هذه المسابقة تُصقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الحدث يأتى كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024، وتم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023 ،حيث تقدم للاختبار 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وتم اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبًا وطالبة، حيث تم اختيار خمسة طلاب من المدارس الثانوية الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واجتاز ثلاثة طلاب الاختبارات بنجاح وهم طالبان من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد وطالب من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وسوف يتم تأهيلهم للمشاركة فى المسابقة العالمية WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا.