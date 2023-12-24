عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طلاب المدارس الثانوية للمياه يشاركون بمسابقة المهارات الوطنية للتعليم الفني

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أطيب التمنيات والتهانى لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، الفائزين بالمراكز الأولى فى ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات (مصر 2023)، والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كما وجه رسلان الشكر للمهندسين والكيميائيين والفنيين ومدرسي التربية والتعليم القائمين على تأهيل وإعداد الطلاب المشاركين، فى هذه المسابقة التى تقام بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "مشروع دعم التشغيل GIZ- EPP " واتحاد الصناعات المصرية، ما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي بهدف تطوير وتنمية مهارات وقدرات طالب التعليم الفني، وتعزيز روح التنافسية لديهم.

وأكد أن الشركات التابعة توفر لطلابها جميع الإمكانيات من المهمات والأجهزة المعملية التى تؤهلهم للتفوق بالإضافة إلى تميز المنظومة التعليمية داخل المدارس، وأن هذه المسابقة تُصقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الحدث يأتى كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024، وتم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023 ،حيث تقدم للاختبار 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وتم اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبًا وطالبة، حيث تم اختيار خمسة طلاب من المدارس الثانوية الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واجتاز ثلاثة طلاب الاختبارات بنجاح وهم طالبان من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد وطالب من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وسوف يتم تأهيلهم للمشاركة فى المسابقة العالمية WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا.

الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى مصر 2023 المسابقة الوطنية للمهارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

تهويل أم خطر قادم| تطورات متحور كورونا الجديد.. والصحة ترد

ترشيحاتنا

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

السيسي: تحسين أحوال المواطنين هدفنا الأساسي

نفس الجودة والأمان والفاعلية.. الفرق بين الدواء المصري والمستورد

مجنون المشاهير.. حبس المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد في الشيخ زايد

السيسي يشدد على تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين الموازنة وتخفيض العجز

شكري يؤكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ