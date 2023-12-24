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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حمص الشام في البيت زي المحلات

مشروب حمص الشام
مشروب حمص الشام

يعد مشروب حمص الشام من المشروبات الأساسية في فصل الشتاء، حيث أنه يعمل على تدفئة الجسم بشكل قوي، ويساعد في علاج نزلات البرد ،ويتم تحضير حمص الشام من خلال نقعه حوالي 6 ساعات أو أكثر، للتخلص من مرارته، وسلقه وتحضيره بالطماطم والبصل والثوم، وإضافة رشة شطة حسب الرغبة، وإليك الخطوات، وفقالموقعfoodnd


طريقة عمل حمص الشام في المنزل:

المقادير:

ربع كيلو من الحمص.
ثمرة من الطماطم المعصورة.
بصلة كبيرة مبشورة.
كمية من الشطة حسب الرغبة.
ملح وكمون.
ليمونة.

طريقة التحضير:

- يتم نقع الحمص في كمية من الماء لمدة 3 ساعات.

- يصفى من الماء ويتم وضع كمية أخرى من الماء، ويرفع على النار لمدة ربع ساعة.

- يتم تصفيته من الماء مرة أخرى ونضع كمية من الماء، وتترك حتى الغليان وحتى تمام النضج.

- نضع عصير الطماطم والبصل المبشور، ويتم تركهم حتى الغليان.

- نضيف الملح والكمون والشطة وتقلب المكونات، وتصب في الأكواب وتقدم.

حمص الشام مشروب حمص الشام نزلات البرد المشروبات تدفئة الجسم

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