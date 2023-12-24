خبير تغذية يقدم طريقة عمل الجبنة القديمة والمش الفلاحي في البيت بخطوات بسيطة

تعتبر الجبنة القديمة أو المش من ألذ أنواع الأجبان، حيث إنها تعد من الوجبات المفضلة على الفطور، ومن الأغذية المفضلة عند الفلاحين، وتصنع من خلال تخمير الجبنة المملحة، ويتميز لونها بأنه مائل إلى الأصفر، كما أن طعمها مائل إلى الملوحة.

وقدم خبير التغذية سيد عوض من خلال صفحته الشخصية على “فيسبوك”، طرق إعداد المش والجبنة القديمة في المنزل.



طريقة إعداد الجبنة القديمة:

المكونات:

** كيلوجرام من الجبنة القريش.

** ثلاثة أرباع الكأس من الملح.

** كأس من المورتة، وهي خلاصة السمن التي يتم الحصول عليها عند صناعة السمن منزلياً.

** بعض من أوراق الغار.

** أربع حبات من الفلفل الحار.

** نصف ملعقة من البابريكا.

** ملعقة من الشطة الحارة.

** أربعة كؤوس من مصل (شرش) اللبن.

** ملعقتان من حصى الحلبة.

طريقة التحضير:

** نضع الجبنة القريش في صينية ونضغطها جيداً.

** نحضر وعاء ونضع به المورتة، ومصل اللبن، والبابريكا، والملح، والشطة، وأوراق الغار، ونحرك جيداً.

** نحضر برطماناً زجاجياً، ونضيف داخله الجبنة القريش، ثم نضيف فوقه صوص المورتة.

** نضع حصى الحلبة فوق صوص المورتة، ثم نضع القليل من الماء حتى تخفف من الملوحة، ثم نغلق البرطمان جيداً بواسطة ورق القصدير لمدة ستة أشهر.

طريقة إعداد المش الفلاحي:

المكوّنات:

** كيلوجرام جبن قريش.

** كوب من الحليب المغلي.

** كوب من الملح.

** ملعقة صغيرة من الشطة.

** قرن من الفلفل الأحمر الحار.

** قشر برتقال.

** ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.

** ملعقتان كبيرتان من خميرة المش.

** ملعقة من الزيت.

** ملعقة كبيرة من الطحينية.

طريقة التحضير:

- نضع الجبنة القريش فى طبقٍ، ونضيف نصف كوبٍ من الملح إليها.

- نُقلب المكوّنين جيداً، ونترك الخليط مدّة خمس ساعات حتّى ينزل من الجبنة سوائل.

- نجهز برطماناً نظيفاً ونضع فيه الجبنة، واللبن، والشطة، والفلفل الحار، وقشر البرتقال، والكمية المتبقية من الملح.

- نرج البرطمان جيداً كي تتداخل المكوّنات مع بعضها البعض.

- نترك البرطمان مغلقاً مدّة خمسة أيام مع الحرص على رج البرطمان بين الوقت والآخر.

سلطة المش بالبندورة والبصل:

المكونات:

- حبة واحدة من البصل الأحمر متوسطة الحجم ومقطعة إلى مكعبات.

- حبة واحدة من البندورة كبيرة الحجم ومقطعة إلى مكعبات.

- نصف كأس من جبنة المش أو الموتزاريلا المبشورة.

- نصف كأس من المرتديلا المقطعة إلى مكعبات.

- ثلاث ملاعق كبيرة من جبنة المش.

- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع داخله البصلة المقطعة، والبندورة المقطعة، والجبنة المبشورة، والمرتديلا المقطعة ونخلط جيداً.

نضيف جبنة المش، وزيت الزيتون إلى الخليط ونستمر في التحريك حتى تتجانس المكونات، ونقدمه.