حقوق القاهرة تعلن جداول مواد التخلفات للفصل الدراسى الأول

أعلن الدكتور محمد سامح، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، موعد امتحانات التخلفات لـ الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024.

وقال الدكتور محمد سامح إن الكلية أعلنت جداول امتحانات التخلفات الخاصة بالفصل الدراسى الأول، على الموقع الرسمى للكلية، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 31 ديسمبر الجارى.

جامعة القاهرة

وأعلن الدكتور محمد سامح، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقال الدكتور محمد سامح: “في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم عبر رسائل الصفحة والتعليقات، برجاء العلم أنه تمت مناقشة نظام الامتحان النهائي في اجتماع مجلس الكلية، وذلك وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للكلية”.

وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه تقرر أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت للفرقة الثانية والثالثة والرابعة، وتطبيق نظام المقالي على الفرقة الأولى للعام الحالي 2023-2024 وما يليها من فرق فى الأعوام القادمة.