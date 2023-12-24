حسين فهمي ينفي تعرضه إلى وعكة صحية

نفى الفنان حسين فهمى تعرضه إلى أزمة صحية كما أشيع فى الأيام الماضية، حيث خرج عدد من الشائعات التى تفيد بتعرضه إلى أزمة صحية شديدة.

وقال حسين فهمى، فى تصريح خاص: “أنا بخير، وكل ما تردد مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، وأنا حاليا بحالة جيدة وأمارس عملى ومهامى كرئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.

حسين فهمى

روج الفنان حسين فهمي لفيلم “الإسكندراني”، بطولة الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بتطبيق Instagram.

‏ونشر حسين فهمي البوستر الخاص بالفيلم وعلق عليه "إسكندرية بتخلق فنانين.. انتظروا يورغو اليونانى يوم 4 يناير في مصر و11 يناير فى الخليج".

ونشر أحمد العوضي على حسابه الرسمي في “إنستجرام” بوستر الفيلم، معلقًا: “بكر الإسكندراني.. فيلم دباح إن شاء الله، 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج”.

واحتفل صناع فيلم “الإسكندراني” بالانتهاء من تصوير مشاهده، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ونخبة من الفنانين تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يليق إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله "ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".