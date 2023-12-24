محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال كسح مياه الأمطار في بلطيم.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، اليوم، الأحد، في رفع مخلفات الأمطار وأعمال كسح المياه من محاور الطرق والشوارع الرئيسية تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.



وشدد محافظ كفر الشيخ، خلال تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين منظومة النظافة وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت محافظة كفر الشيخ، تعرضت لموجة من الطقس السيئ إثر هطول الأمطار بغزارة خاصة على المناطق الشمالية من المحافظة في مدن بلطيم وبرج البرلس ومطوبس.

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