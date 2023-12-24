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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رسالة ماجستير بزراعة كفر الشيخ عن تأثير المضادات الحيوية على إنتاج دجاج التسمين

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث عبد الرحمن علي مصطفي الخميسي، مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على درجة الماجستير من كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالته تحت عنوان «تأثير إضافة اللينكومايسين وبيوترات الجليسريد علي الأداء الإنتاجي لدجاج التسمين لتحقيق ظروف سلامة الغذاء المثالية».
 

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ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور يحي زكريا عيد، أستاذ فسيولوجيا الدواجن وعميد كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ «ممتحناً داخلياً ورئيساً للجنة»، والدكتورة حنان جودة عبدالجواد، رئيس بحوث صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقي «ممتحناً خارجياً»، والدكتور أحمد علي صالح، أستاذ تغذية الدواجن بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، «مشرفا وممتحناً»، والدكتورة عبير عبدالعاطي كامل، أستاذ فسيولوجيا الدواجن المساعد بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ «مشرفاً وممتحناً».

توصلت النتائج إلى أنه في خلال 35 يومًا من التجربة التي تمت في المزرعة البحثية لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، تم تقييم تأثيرات إضافة المضاد الحيوي  اللينكومايسين وبيوترات الجلسرايد، ووفقًا للنتائج المشار إليها فإن إضافة البيوتريك اسيد يؤثر بشكل إيجابي على أداء نمو دجاج التسمين، والاستجابة المناعية، ومحتوى العضلات من الاحماض الدهنية غير المشبعة وكذلك تحسن التعبيرات الجينية المسؤلة عن النمو، وتعزيز الأجسام المضادة ضد مرض نيوكاسل وأنفلونزا الطيور،  والتعبير المنظم لإنزيم مضاد الأكسدة.

وتبين أنه بالإضافة لذا يمكن أن يكون البيوتريك اسيد بديلاً فعالاً للينكومايسين كمضاد حيوي وكان أكثر وضوحًا عند المستويات 350 + 500 + 1000 جم / طن في علائق دجاج التسمين خلال فترة البادي والنامي والناهي على التوالي لذلك نوصي باستخدامه كبديل أمن كبديل أمن وفعال للمضاد الحيوي اللينكو مايسين وآمن على صحة الإنسان.

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الأحماض الدهنية الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة القومية الصحة الحيوانية القومية لسلامة الغذاء

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