وضع جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الرصف بـ كفر الشيخ .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024م، ميدانيًا.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية. ‬

وخلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف بشوارع " الجمهورية - مسجد أباظة - عبدالعزيز جاويش – دنشواى – الدستور – شاهين " وعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفرالشيخ، فضلاً عن تفقد أعمال الرصف بشارع ناجى شتلة بوسط مدينة كفرالشيخ، لافتاً أنه يتم تنفيذ أعمال رصف بطول 10 كم بمدينة كفر الشيخ هذا العام.

وأكد أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة، من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

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