متوقع وصوله لمصر .. سؤال برلماني بشأن متحور كورونا الجديد

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لكل رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان بشأن متحور كورونا الجديد .

لايفوتك||



و أشارت " سعيد " فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أنه من المتوقع وصوله إلى مصر كحال باقي المتحورات ، متسائلة ما هي أعراض المرض ؟ و لماذا لم تصدر حملات لتوعوية المواطن حتى الآن ؟ و هل تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ؟ و هل يتواجد لدينا المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاجه ؟ و هل يحتاج هذا المتحور للقاح جديد ؟ و ما درجة خطورته و شدة انتشاره ؟ .

