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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

متوقع وصوله لمصر .. سؤال برلماني بشأن متحور كورونا الجديد

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لكل رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان بشأن متحور كورونا الجديد .

 

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و أشارت " سعيد " فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أنه من المتوقع وصوله إلى مصر كحال باقي المتحورات ، متسائلة ما هي أعراض المرض ؟ و لماذا لم تصدر حملات لتوعوية المواطن حتى الآن ؟ و هل تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ؟  و هل يتواجد لدينا المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاجه ؟  و هل يحتاج هذا المتحور للقاح جديد ؟ و ما درجة خطورته و شدة انتشاره ؟ . 
 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب وزير الصحة متحور كورونا الجديد كورونا متحور كورونا

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