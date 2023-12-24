عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أكلات غير متوقعة تعالج دوالى القدمين

دوالي
دوالي

تعد دوالي القدمين من اكثر المشكلات الشائعه بين النساء وكبار السن وتسبب الام قوية فضلا عن تشوه شكل الأرجل .

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم أهم الأطعمة التي تساعد في علاج دوالي القدمين 

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

 الزنجبيل 
يمتلك الزنجبيل العديد من الفوائد الصحية مثل تحسين تدفق سوائل الجسم وتنشيط الدورة الدموية في الجسم مما يقللمن دوالي القدمين  كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع أيضًا.

 يمكنك استخدام الزنجبيل للتخلص من الدوالي وإضافة الزنجبيل الطازج إلى نظامك الغذائي للتخلص من دوالي القدمين و يمكنك تحضير شاي الزنجبيل الطازج لتخفيف الدوالي.


الثوم 
يمكنك تناول الثوم للتخلص من الدوالي ويمكن أن يساعد الثوم على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، مما يحسن التورم والدورة الدموية المرتبطة بالدوالي.

يمكنك إدخال الثوم الطازج في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى الأطباق المختلفة.

الفلفل الحار 
يمنع الفلفل الحار تكوين جلطات الدم ويساعد في تحطيم جلطات الدم الموجودة وهذا يحسن الدورة الدموية ويساعد على التخلص من دوالي القدمين و يمكنك وضع الفلفل الحار في أطباقك.
 

دوالي القدمين تحسين الدورة الدموية الثوم الطازج خفض ضغط الدم خفض ضغط الدم المرتفع ضغط الدم المرتفع ماء الزنجبيل تنشيط الدورة الدموية الفلفل الحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نوع بذور غير شائع يساعد في نقص الوزن ويحمى من الشيخوخة

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

مرض شائع.. كيف تحمى نفسك من دوالي المريء

تخلص من الألم .. تمارين بسيطة لعلاج تصلب الرقبة

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

احترس منها.. أسباب دوالي المريء

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

ترشيحاتنا

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

أسعار العملات العربية.. استقرار الريال وتباين الدينار الكويتي اليوم الأحد

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

«زيلينسكي» قد يرحل قريبًا| الخطايا الخمس للرئيس الأوكراني.. والسخط الشعبي يتزايد ضده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ