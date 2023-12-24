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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة فى مواجهة مع الشرطة بقنا | تفاصيل

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة له معلومات جنائية ، وسبق إتهامه فى قضيتى "سلاح – مخدرات"من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قفط .

 حال إستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية و 5 فوارغ و35 كيس من مخدر الشابو و30 كيس من نبات البانجو المخدر. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأعيرة النارية العناصر الإجرامية العناصر الجنائية النيابة العامة

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