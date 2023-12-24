مصرع عنصر شديد الخطورة فى مواجهة مع الشرطة بقنا | تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة له معلومات جنائية ، وسبق إتهامه فى قضيتى "سلاح – مخدرات"من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قفط .

حال إستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية و 5 فوارغ و35 كيس من مخدر الشابو و30 كيس من نبات البانجو المخدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .