يوسف حمدي: معتمد جمال نجح في تغيير نتائج وشكل فريق الزمالك

أكد يوسف حمدي، نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صحيح.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "البداية هذا الموسم مع أوسوريو كانت صعبة للغاية من جانب النتائج في بطولة الدوري لكن الوضع اختلف للغاية مع تعيين معتمد جمال والنتائج وشكل الفريق تحسنوا معه بشكل كبير".

وأضاف: "كنت سعيدا باختيار معتمد جمال لتدريب الزمالك، ونجح في تحقيق نتائج مميزة في كأس مصر والكونفدرالية إلى جانب مباراة فيوتشر في الدوري".