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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصة العثور على نيزك عمره 4.5 مليار سنة .. تفاصيل

قصة العثور على نيزك
قصة العثور على نيزك عمر 4.5 مليار سنة .. تفاصيل

اكتشف أحد المتنزهين نيزكًا مذهلًا يُعتقد أن عمره 4.5 مليار سنة ومليء ببلورات متوهجة على شكل قرص العسل. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان المتجول قد عثر على النيزك الضخم في جبال فوكانغ بالصين في عام 2000، لكنه بدأ يهتم بتوهج الذهب الذي يسطع من داخل الصخرة الحديدية الصخرية الضخمة التي يبلغ وزنها 2211 رطلًا - لذلك أرسل أخيرًا عينة من النيزك الضخم للتحليل. 

ومنذ ذلك الحين، قام العلماء بتقسيم الصخرة الضخمة إلى عدة شرائح لإجراء الأبحاث، وكشفوا عن مظهرها الذي يشبه الزجاج الملون، وهي الآن واحدة من أكثر المواد المرغوبة على هذا الكوكب.

قصة العثور على نيزك عمر  4.5 مليار سنة .. تفاصيل

أوضحت الصحيفة أن هذا النيزك على وجه الخصوص، نيزك فوكانغ، مميز لأنه ينتمي إلى فئة نادرة تسمى البلاسيت، والتي تتميز بشبكات من معدن النيكل والحديد الموضوعة في بلورات من معدن السيليكات أوليفين.

وعندما يتم قطعها وصقلها،  تبدأ البلورات الشفافة لهذا النيزك النادر في التوهج، وعادة ما تكون خضراء اللون ولكن كانت هناك أيضًا حالات من الأشكال الصفراء والبنية والذهبية نتيجة للعوامل الجوية على الأرض. 

قصة العثور على نيزك عمر  4.5 مليار سنة .. تفاصيل

ووفقاً لتقارير IFL للعلوم، تم عرض قطعة كبيرة من ميترويت فوكانغ في معرض توكسون للأحجار الكريمة والمعادن في فبراير 2005، وفي عام 2008، تم طرح قطعة كبيرة أخرى - تزن 420 كجم - للبيع بالمزاد العلني في نيويورك وكان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى أكثر من 2 مليون دولار.

نيزك مليار سنة لنيزك الصين

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