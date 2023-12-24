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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبت بإنهاء العلاقات المغربية الإسرائيلية.. مسيرة ضخمة مؤيدة لفلسطين في الرباط

صدى البلد

 خرج آلاف المتظاهرين المغاربة إلى الشوارع اليوم الأحد، مطالبين بإنهاء فوري لعلاقات المغرب مع إسرائيل، وذلك في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الرباط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

نظمت المسيرة الجماعات اليسارية وشاركت في رعايتها جماعة العدل والإحسان الإسلامية، واجتذبت حوالي 10.000 مشارك. وسار الرجال والنساء، ملوحين بالأعلام الفلسطينية ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مثل "المقاومة حتى النصر"، و"أوقفوا تطبيع الحكومة المغربية مع إسرائيل"، و"فلسطين حرة". 

وفقا لجورزاليم بوست، قادت الاحتجاجات، وهي ظاهرة متكررة في المغرب خلال الشهرين الماضيين، حركات يسارية وإسلامية.

كان المغرب وإسرائيل اتفقا على تعزيز العلاقات بينهما سنة 2020 بموجب اتفاقيات أبراهام، التي توسطت فيها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. كما تضمن الاتفاق اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

خلال مسيرة يوم الأحد، لم يعرب المتظاهرون عن معارضتهم للعلاقات مع إسرائيل فحسب، بل دعوا أيضًا إلى مقاطعة العلامات التجارية التي اتهموها بدعم إسرائيل.

على الرغم من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، دعمت السلطات المغربية باستمرار إنشاء دولة فلسطينية. كما دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين في المنطقة.

في حين أن الإنشاء الكامل للسفارات بين المغرب وإسرائيل معلق، فقد اقترب البلدان من بعضهما البعض، ووقعا اتفاق تعاون دفاعي.

الرباط المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين المغرب إسرائيل

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