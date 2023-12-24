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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

"بنها" تتقدم 67 مركزا على المستوى العالمي بتصنيف أداء الجامعات 2024

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن حصول الجامعة على الترتيب 876 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 67 مركزاً عن العام الماضي 2022 -2023، ولتحتل محليا المركز 11 من بين 33 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP)»، إصدار 2023-2024.

وأشار الجيزاوي، إلى أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.

وأضاف أن التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي ويشكل الإنتاج العلمي أساس منهجية التصنيف، حيث يتم فيه استخدام كل من جودة، وعدد الانتاج العلمي، والاستشهادات المرجعية، وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.

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