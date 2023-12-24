الأوقاف: انطلاق 5 قوافل دعوية مشتركة

أعلنت وزارة الاوقاف انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( القليوبية – الوادي الجديد – البحر الأحمر – البحيرة - دمياط )يوم الجمعة القادمة : (16 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (29/ 12/ 2023م)، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “ جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام ”.



يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.