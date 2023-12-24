حقوق عين شمس تخصص لجانا لـ«المتأخرين على الامتحانات».. والإحالة للتحقيق عقوبة التكرار

قال الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 8 يناير وتنتهي حتى 25 يناير 2024.

وأشار عميد حقوق عين شمس إلى وجود لجان خاصة للطلاب الذين يتأخرون عن موعد الامتحان، على أن يتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان، وفي حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق، وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية، ولها مردود إيجابي في الحفاظ على سير نظام الامتحانات.

وأوضح أن الكلية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول من حيث تجهيز القاعات الامتحانية، ومراعاة أسئلة الامتحانات، لافتا إلى أن نحو 30 ألف طالب سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام.

ونوه بأن الامتحانات ستعقد يوميا على 3 فترات، تبدأ الفترة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا ولمدة ساعتين، مع وجود ساعة راحة بين كل فترة امتحانية لتجهيز اللجان.

وأشار إلي أن من أهم الاستعدادات أيضا هو وجود آلية واضحة لمواجهة الغش، عبر “جمع التليفونات لمنع الغش، وعدم السماح بدخول اللجان بالموبايل”، فضلا عن التشديد على المراقبين لمواجهة أي حالات غش.

وكان الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، استقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس الأمريكية ، يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، بحضور الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خاصة في المجال الطبي.

وخلال اللقاء تحدث ا.د. محمد ضياء عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، ومراكز التميز بالجامعة وموقع الجامعة في التصنيفات الدولية والكليات التى تم اعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد داخل مصر وكذلك الكليات التى تم اعتمادها بعض برامجها دوليا ، مثل كلية طب الأسنان والتى تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم و الأسنان) من منظمة "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

وتطرق اللقاء إلى مشروع الجينوم المصري والذى أعطى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء له في مارس 2021، ويشارك فيه عدة جامعات من بينها جامعة عين شمس بالإضافة إلى عددا من المراكز البحثية.