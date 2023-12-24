خسائر الأمطار.. تحطم سيارة بعد إنهيار شرفة عقار عليها بوسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية اليوم الأحد تحطم سيارة بعد انهيارت أجزاء من شرفة عقار بشارع جاليس عليها، بسبب الطقس السيئ والأمطار التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى، وذلك دون حدوث أي إصابات.





تلقت غرفة عمليات حى وسط الإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار في شارع جالس المتفرع من شارع كلية الطب ، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين أن العقار المشار إليه، مكون من 4 طوابق ، وانهارت شرفة الطابق الرابع في الشارع ، مما تسبب فى تحطم سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.