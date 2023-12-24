نجم ريال مدريد يفكر في الاعتزال والإدارة تقنعه بالتراجع

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك حملة داخل نادي ريال مدريد تهدف لإقناع النجم الألماني توني كروس بتمديد عقده لعام إضافي، حيث يفكر كروس في الاعتزال.

يعد كروس، البالغ من العمر 33 عامًا، قائدًا لخط الوسط بجوار لوكا مودريتش، خاصةً مع غياب لاعبين مؤثرين بسبب الإصابات. وتظهر الحملة كمحاولة للحفاظ على كروس كعنصر أساسي في وسط الملعب.

إن عزم كروس على الاعتزال يتعارض مع خطط النادي، ورغم تمتعه بأداء رائع، يظل في حيرة حول تجديد العقد.

تأتي هذه المحادثات في ظل تعافي تشواميني من إصابته، واستخدامه في مركز قلب الدفاع بسبب غياب العديد من اللاعبين.

يتعين على ريال مدريد الانتظار لرؤية ما إذا كان كروس سيواصل مسيرته الاحترافية أم سيقرر الاعتزال.