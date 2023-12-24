قرار عاجل من الكنيست الإسرائيلي بشأن تجنيد قوات الاحتياط

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تمديد أمر تجنيد الاحتياط في الجيش حتى الأول من يناير المقبل.

وحسب وسائل إعلام عبرية، وافق الكنيست الإسرائيلي على تمديد الوضع الخاص في الداخل حتى بداية يناير 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن السيطرة على خان يونس جنوب قطاع غزة، بطريقة مماثلة للطريقة التي يسيطر بها حاليا على شمال قطاع غزة، قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الجيش من تحقيق هدفه.

وأضاف الضابط الإسرائيلي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن “حماس تشن هجمات في مجموعات مكونة من مقاتلين إلى خمسة مقاتلين في المرة الواحدة”.

ولفت إلي أن “وجود الجيش على الأرض في خان يونس أكبر مما كان عليه في شمال قطاع غزة في بداية الهجوم البري، مما أدى إلى انخفاض عدد الغارات الجوية”.