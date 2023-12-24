بالأسعار.. أبرز السيارات الكهربائية بالسوق المصري في 2023

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، نسبة للعديد من المقومات، ويضم السوق المصري عددا من السيارات التي تعتمد على هذه التقنية، وتتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات والعلامات التجارية أيضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أبرز السيارات الكهربائية التي قدمت بالسوق المصري في 2023

السيارات الكهربائية

1 - دونج فنج اى 70 برو

تعتمد دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وبارتفاع كلي يبلغ 1530 مم، و120 مم للخلوص الارضي، مع نسبة طول كلي قدرها 4700 مم، و1725 مم للعرض الكلي، وجنوط رياضية.

وتحتوي السيارة على واجهة أمامية تضم شبكة سفلية متعددة المقاطع الهوائية، وعددا من حساسات الحركة الامامية والخلفية، وكاميرا للمتابعة، مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، ومصابيح حادة الشكل.

وزودت دونج فنج اى 70 برو بعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية، شاشة داخلية تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الذكية مثل آبل كار بلاي وآندرويد اوتو، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بصمة، وزجاج كهربائي.

ودعمت دونج فنج اى 70 برو بمحرك كهربائي يستطيع ضخ قوة قدرها 160 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.5 ثانية.

تقدم السيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليونا و125 ألف جنيه.

السيارات الكهربائية

2 - جيلي جيومتري C

تضم جيلي جيومتري C موديل 2024 محرك بقوة 201 حصان، و 310 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى بطارية سعة 53 كيلووات/70 كيلووات، مع مدى للسير يتراوح بين 400 و550 كيلومترا، وامكانية التسارع من النقطة 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان.

وتحتوي السيارة على مرايا جانبية كهربائية التحكم، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، وحزمة من حساسات الحركة الامامية والخلفية، كاميرا للمتابعة، وجنوط رياضية، مكابح عالية الأداء، ونظام الوسائد الهوائية التي تصل لـ 8 AIRBAGS، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر مليون و699.900 جنيه.

الفئة الثانية جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر مليون و799.900 جنيه.

السيارات الكهربائية

3 – السيارة BMW IX موديل 2024

تأتي السيارة من خلال فئتين من التجهيزات الأولى XDRIVE 40، والتي دعمت بمحرك يستطيع أن ينتج قوة قدرها 326 حصانا، بينما تأتي الفئة الثانية XDRIVE 50 بمحرك آخر يتمكن من انتاج 523 حصانا، جميعها مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

وتضم السيارة عددا من التجهيزات منها نظام ركن السيارة الذكي، كاميرا خلفية، حساسات حركة، فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تتيح الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مانع الانغلاق الخاص بالفرامل ABS، برنامج الثبات الإلكتروني.

وتحتوي السيارة BMW IX موديل 2024 على وسائد هوائية للحماية، جنوط رياضية، نظام عرض الخرائط، اضاءة LED ومصابيح ضباب، زجاج خلفي مظلل، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقاعد كهربائية، مرايا ضم كهربائية، ريموت كنترول، مكيف هواء، أبواب تعمل باللمس.

أسعار السيارة BMW IX موديل 2024 الرسمية في مصر

تقدم الفئة الأولى من السيارة BMW IX موديل 2024 بسعر 5,000,000 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 5,750,000 جنيه.

السيارات الكهربائية

4 - بي ام دبليو 7 Series

تأتي الفئة السابعة عبر 3 فئات بقدرات فنية متنوعة، ومنها النسخة I7 XDRIVE60 موديل 2023 والتي تعتمد على قدرات فنية كهربائية التحكم، حيث تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، يستطيع أن ينتج 544 حصانا، و745 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومترا/ساعة، ومدة تسارع تقدر بـ 4.7 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعر السيارة بي ام دبليو 7 Series XDRIVE60 موديل 2023 نحو 8 ملايين جنيه.